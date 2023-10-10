ВОЗ настоятельно рекомендует срочно пройти вакцинацию всем не защищенным

В сообщении, опубликованной Европейским бюро Всемирной организации здравоохранения, содержится рекомендация всем людям, особенно из групп риска, которые не имеют защиты от COVID-19 и сезонного гриппа, о неотложной вакцинации для предотвращения или смягчения возможных последствий этих респираторных инфекций, которые сейчас активно циркулируют.



Как отмечает организация, прошлой зимой мы столкнулись с высокой смертностью из-за этих двух заболеваний, особенно среди молодых детей и пожилых людей. Более 90% зарегистрированных случаев смерти от COVID-19 приходится на возрастную группу 65 лет и старше. Организация также напоминает о том, что в группы риска входят люди с компрометированным иммунитетом, беременные женщины и пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.



Доктор Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, ранее объявил о том, что обновленная вакцина "Спутник V", эффективная против актуальных штаммов коронавируса, будет доступна в медицинских учреждениях в первой половине декабря.

Российская Газета, фото Российская Газета Опубликовано: 10.10.2023 16:13 95