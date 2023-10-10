ХАМАС не подтверждает наличие российских граждан среди заложников

Представитель Хусам Бадран из радикальной группировки ХАМАС заявил о невозможности подтвердить наличие российских граждан среди захваченных заложников. Пока нет точных данных о количестве пленников и их гражданстве.

- Что касается пленных, то на сегодняшний день не имеется конкретной информации ни о количестве, ни о гражданстве. И всё, что говорится по этому вопросу, неточная информация

Бадран уточнил, что битва все еще продолжается, и усилия ХАМАС направлены на укрепление позиций палестинцев. Детальное заявление о заложниках в настоящий момент несет незначительную информацию.

Официальные представители российской дипмиссии в Палестине также пока не имеют информации о наличии граждан РФ среди заложников, взятых ХАМАС. Пресс-секретарь диппредставительства Алия Зарипова подтвердила эту информацию.

P.S. В 13:30 стало известно, что в числе погибших в Израиле два россиянина.