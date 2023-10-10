16-летнего школьника из Красноярска подозревают в подготовке терракта

По сообщениям РИА Новости, в Красноярске правоохранительные органы уличили школьника в подготовке терракта. Молодой человек планировал взрыв на рынке.

Полиция рассматривает его причасность к прохождению обучения для осуществления террористического действа. 16-летний школьник скачал книгу и проходил обучение в интернете, в частности по теме сбора взрывных устройств.

В данный момент подросток находится под стражей в СИЗО. Подробности не разглашаются. Сообщается так же, что ранее 25-летняя девушка из Донецкой республики предстала перед судом по обвинению в подготовке терракта.