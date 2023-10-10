Каждый седьмой житель Земли зависим от фаст-фуда

Анализируя данные из 36 стран, исследователи пришли к выводу, что зависимость от продуктов быстрого питания присутствует у 14% взрослых и 12% детей на Земле. У данного процента людей часто возникает потребность в такой пище, несмотря на неблагоприятные последствия для здоровья, они продолжают поглащать ее в больших количествах.

Эксперты считают, что такая зависимость обусловлена тем, что указанные продукты содержат значительное количество жиров и углеводов. Их потребление стимулирует выработку в мозге дофамина, аналогично тому, как это происходит при употреблении никотина и алкоголя.

Ананлитики призывают маркировать подобную продукцию предупреждением о зависимости от данного вида еды.