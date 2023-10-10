Финляндия решила упростить изъятие недвижимости у россиян

Финляндия стремится упростить процедуру изъятия недвижимости у российских собственников, объявила министр юстиции Леэна Мери в интервью изданию Yle.

В этом году финские власти ужесточили ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости, а в сентябре запретили въезд в страну на российских автомобилях с регистрацией в России. Банковская связь между Россией и Финляндией ослабла, что привело к закрытию частично счетов россиян в финских банках.

Российские собственники все больше игнорируют свои юридические обязательства: их имущество находятся в состояние упадка, налоги остаются неоплаченными, случаи изъятия недвижимости у российских владельцев участились.

Банковские задержки платежей и неоплаченные счета приводят к обращению взыскания на недвижимость для погашения долга, но связь с российскими собственниками практически нереально установить.

Жилищное законодательство должно быть скорректировано с целью получения соответствующих уведомлений в электронном виде, учитывая, что почтовая связь между Россией и Финляндией приостановлена. Предполагается, что проект изменений будет разработан в середине следующего года, но в случае распространения проблемных ситуаций с недвижимостью, принадлежащей россиянам, проект может быть ускорен, отмечает министр.