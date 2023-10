AC/DC дали свой первый концерт за последние 7 лет. Видео

В прошлую субботу AC/DC отыграли свой первый концерт за семь лет. Предыдущее выступление состоялось 20 сентября 2016 года, когда был отыгран последний концерт турне Rock or Bust. В этот раз в составе была замена. На ударных вместо классического барабанщика Фила Радда играл новичок Мэтт Лог (до этого отмечен в сотрудничестве с Аланис Мориссет, Слэшем и Элисом Купером).

Концерт прошел в рамках трехдневного фестиваля Power Trip в городе Индио, штат Калифорния. Сет-лист включал песни, которые ветераны долгое время не играли живьем: "If you want blood...", "Have a drink on me", "Stiff Upper Lip", "Dog Eat Dog", "Sin City".

В 2024 году группа отправится в большое мировое турне посвященное 50-летию.