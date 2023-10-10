На Чукотке будут выращивать клубнику

На Чукотке планируется новый эксперимент - выращивание клубники в тепличных условиях.

На данный момент специалисты активно ожидают поставку качественных клубней. На протяжении всего проекта планируется использовать 400 кв. метров площади в тепличном комплексе для посадки молодых кустов. Представитель комбината отмечает, что первый сбор урожая запланирован на конец декабря, после чего клубника точно появится на прилавках Анадыря. Регион Чукотка ранее не занимался выращиванием клубники в специализированных теплицах.

Большая часть территории Чукотки находится в зоне вечной мерзлоты. В связи с этим свежие овощи выращиваются только в специальных тепличных условиях, что делает их стоимость самой высокой среди всех регионов страны. Что касается фруктов и ягод, они все поставляются в Чукотку из других регионов.