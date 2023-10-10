В США прошли похороны мужчины, скончавшегося 128 лет назад

В американском штате Пенсильвания прошла церемония похорон мужчины, чье мумифицированное тело находилось в морге целых 128 лет. За долгую историю своего существования, эта загадочная мумия стала своеобразной достопримечательностью города Ридинг и получила прозвище Каменщик Вилли.

На мрачных похоронах была раскрыта личность этого загадочного мужчины — Джеймса Мерфи. Как выяснилось, он был ирландского происхождения, алкоголиком по жизни. Смерть настигла его в тюрьме Ридинга от почечной недостаточности 19 ноября 1895 года. К несчастью, ни одного родственника у этого ушедшего мужчины так и не удалось найти.

Когда-то ранее, этот мужчина оказался в тюрьме по обвинению в краже. По случайности, после своей кончины он был мумифицирован гробовщиком, который увлекался новыми методами бальзамирования.