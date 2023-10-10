Анджелина Джоли в новом фильме сыграет Марию Каллас

На странице Film Updates в популярной социальной сети X (ранее известной как Twitter) были опубликованы первые кадры из нового фильма Пабло Ларраина с рабочим названием «Мария». Эта кинолента – байопик о знаменитой оперной певице XX века, Марии Каллас, которые вскоре начнутся в Будапеште.

Главную женскую роль в картинах исполнила талантливейшая актриса Анджелина Джоли. Именно она изображена на фотографиях, которые разместил Film Updates.

Съемки еще не начались, а в сети уже ломают копья, сможет ли Анжелина сыграть оперную диву.