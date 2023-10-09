Конфликт между евреями и арабами будет длиться вечно - Вассерман

- Бесконечный конфликт между евреями и арабами неизменно будет продолжаться веками, поскольку у обеих сторон существуют неодолимые разногласия. Такое мнение высказал Анатолий Вассерман, известный интеллектуал и депутат Государственной Думы.
Он подчеркнул, что эти два народа проводят свою жизнь в соответствии с различными ценностями и обычаями, что и является камнем преткновения между ними. Важно отметить, что у евреев и арабов основательно отличаются взгляды на земельную собственность, чего так и не удалось преодолеть в настоящее время. Например, в соответствии с арабскими обычаями, владение землей может меняться, но обязательства перед арендаторами продолжают сохраняться в течение нескольких поколений.
- А по еврейским обычаям, если вы купили землю, вы можете с ней делать всё, что сочтёте нужным. Это только один пример, самый простой, но из него понятно, что при таком различии обычаев ужиться двум народам крайне трудно.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.