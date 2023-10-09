Конфликт между евреями и арабами будет длиться вечно - Вассерман

- Бесконечный конфликт между евреями и арабами неизменно будет продолжаться веками, поскольку у обеих сторон существуют неодолимые разногласия. Такое мнение высказал Анатолий Вассерман, известный интеллектуал и депутат Государственной Думы.

Он подчеркнул, что эти два народа проводят свою жизнь в соответствии с различными ценностями и обычаями, что и является камнем преткновения между ними. Важно отметить, что у евреев и арабов основательно отличаются взгляды на земельную собственность, чего так и не удалось преодолеть в настоящее время. Например, в соответствии с арабскими обычаями, владение землей может меняться, но обязательства перед арендаторами продолжают сохраняться в течение нескольких поколений.

- А по еврейским обычаям, если вы купили землю, вы можете с ней делать всё, что сочтёте нужным. Это только один пример, самый простой, но из него понятно, что при таком различии обычаев ужиться двум народам крайне трудно.