В США запретят Skittles

C 2027 года Калифорния запретит ввоз Skittles и других конфет. Губернатор штата Гэвин Ньюсом подписал соответствующий законопроект, направленный против пищевых продуктов, содержащих определенные вещества.

Одно из таких веществ – красный краситель 3, который присутствует в Skittles, жвачке Pez, Hot Tamales, Dubble Bubble и других конфетах. Еще одно – бромированное растительное масло, которое используется в цитрусовых безалкогольных напитках.

Согласно новому законодательству, начиная с 2027 года, никто не сможет производить, продавать, доставлять, распространять, держать или предлагать для продажи кондитерские изделия, содержащие данные вещества.

За нарушение этих положений предусмотрены штрафы: до 5000 долларов за первое нарушение и до 10 тысяч за каждое последующее.

Однако против законопроекта выступила Национальная ассоциация кондитеров. Они считают, что принятие этого закона без соответствующей научной базы может подорвать доверие потребителей и вызвать путаницу в вопросах безопасности пищевых продуктов.