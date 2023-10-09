Бензин и дизель в России должны быть по приемлемым ценам

- Бензин и дизель должны быть доступны в РФ в нужном объеме и по приемлемым ценам. Важно, чтобы стратегические ресурсы, которыми являются все производные от нефти - бензин и дизельное топливо, - в большей степени работали на интересы нашей страны, а покупатели могли бы его приобрести в нужном объеме и по приемлемым ценам, - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Для того, чтобы насытить внутренний рынок, в сентябре правительство ввело запрет на экспорт топлива.

- Все дальнейшие шаги надо принимать в зависимости от насыщения нашего внутреннего рынка по разумным ценам. Работа в этом направлении ведется, подчеркнул премьер-министр и поручил вице-премьеру Александру Новаку контролировать ситуацию