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Ученые с Урала предложили использовать коноплю для борьбы с парниковым газом

Нож, фото freepicks
Опубликовано: 09.10.2023 16:34 0 169
Ученые с Урала предложили использовать коноплю для борьбы с парниковым газом

Уральские ученые предложили использовать коноплю для борьбы с парниковыми газами. Они уже создали карбоновую ферму с техническими сортами этого растения недалеко от Екатеринбурга.

Эксперимент проводился на опытных полях Уральского государственного аграрного университета. На площади в 25 гектаров ученые посеяли коноплю и изучали, насколько эффективно она способна задерживать углерод в почве.

По результатам исследования Кембриджского университета, конопля способна улавливать атмосферный углерод в два раза эффективнее, чем деревья: в среднем она поглощает от 8 до 15 тонн CO2 на гектар, в то время как леса не превышают 6 тонн. 

Нож, фото freepicks
Опубликовано: 09.10.2023 16:34 0 169
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