Ученые с Урала предложили использовать коноплю для борьбы с парниковым газом

Уральские ученые предложили использовать коноплю для борьбы с парниковыми газами. Они уже создали карбоновую ферму с техническими сортами этого растения недалеко от Екатеринбурга.



Эксперимент проводился на опытных полях Уральского государственного аграрного университета. На площади в 25 гектаров ученые посеяли коноплю и изучали, насколько эффективно она способна задерживать углерод в почве.



По результатам исследования Кембриджского университета, конопля способна улавливать атмосферный углерод в два раза эффективнее, чем деревья: в среднем она поглощает от 8 до 15 тонн CO2 на гектар, в то время как леса не превышают 6 тонн.

-