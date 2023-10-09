Галкин и Пугачева остаются в Израиле. Видео

Максим Галкин* в своем блоге опубликовал видео адрессованное своим подписчикам. Алла Пугачева и он остается в Израиле вместе с детьми, последние учат сейчас иврит в школе.

Галкин добавил, что надеется: в России однажды встанут на место моральные ориентиры – и у него получится так же гордиться и ей.

Ранее в прессе появлялись сведения о том, что семья Галкиных-Пугачевых собралась перебираться в США, в Майами, где живет сейчас семьей Кристина Орбакайте.

* Признан иноагентом.