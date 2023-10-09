В продажу поступили патриотические айфоны

Российское ювелирное ателье Caviar выпустило коллекцию iPhone, полностью посвященную патриотической символике России. Названная коллекция Россия состоит из трех уникальных моделей iPhone 15 Pro.

Первая модель, названная Флаг России, создана с использованием титанового корпуса, посредине выгравирован герб Российской Федерации. Видны декоративные элементы цветов нашего флага. Его стоимость от 449 000 рублей.

Вторая модель, именуемая Звезда будет стоить от 499 000 рублей. Ее корпус изготовлен из ювелирного сплава с многослойным покрытием из 24-каратного золота. Нижняя часть корпуса украшена гравировкой Спасской башни, а в центре расположена красная эмалированная звезда.

Третья модель Двуглавый Орел с заявленной стоимостью от 464 000 рублей. Ее корпус полностью изготовлен из титана и украшен позолоченными деталями, эмалированными элементами и крупным гербом РФ, покрытым 24-каратным золотом.

Продажи коллекции коллекционных айфонов уже начались, каждая из моделей выпущена в ограниченном тираже из 99 экземпляров.