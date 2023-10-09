Игрока Что? Где? Когда? могут посадить из-за госизмены

Известного игрока популярной телеигры Что? Где? Когда? Илью Новикова (признан иноагентом) обвинили в государственной измене.

Сообщается, что игрока могут привлечь к суду в России из-за перехода на сторону проивника. Илья Новиков постле начала специальной операции на Украине вступил в ряды территориальной обороны Украины и принимает участие в боях.