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Мисс Россия 2023 стала Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга

RTVI, фото RTVI
Опубликовано: 09.10.2023 12:22 0 203
Мисс Россия 2023 стала Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга

На сайте конкурса сообщается о том, что победительнице была вручена корона, созданная по аналогии с диадемой императрицы Александры Федоровны, жены Николая II.

Голубева также получила приз в размере 1 миллиона рублей и возможность представить нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная - 2023", который пройдет в Сальвадоре 18 ноября.

Маргарита Голубева является студенткой пятого курса Российской таможенной академии (РТА) на факультете таможенного дела, а также второго курса Московского государственного института культуры (МГИК) на факультете музыкального искусства. В профиле победительницы указывается, что она увлекается спортом и мотокроссом, помимо занятий музыкой и танцами.

Финал конкурса прошел в концертном зале "Барвиха Luxury Village" и жюри включало в себя "Мисс Россия - 2001" и "Мисс Вселенная - 2002" Оксану Федорову, дизайнера Игоря Чапурина, композитора Владимира Матецкого, а также "Мисс Россия - 2006" Татьяну Котову и музыканта Дмитрия Маликова.

RTVI, фото RTVI
Опубликовано: 09.10.2023 12:22 0 203
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