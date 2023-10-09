Война между Израилем и движением Хамас. Что известно на данный момент

Заявление Минздрава Палестины свидетельствует о трагических последствиях израильских атак в секторе Газа. По последним данным, число погибших составляет не меньше 424 человек, в то время как количество пострадавших достигло отметки в 2,2 тыс. человек. В Израиле же, число погибших превысило отметку в 700 человек.

Телеграм-канал, связанный с Минздравом, конкретизирует, что с 7 октября погибли 424 человека. Кроме того, число убитых насчитывает уже 676 человек с начала текущего года.

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет на раннем этапе 7 октября. Боевики «Хамаса» сумели захватить контроль над рядом населенных пунктов. В связи с этим, более 123 тыс. палестинцев вынуждены были покинуть свои дома в секторе Газа.

ХАМАС и Исламский джихад подтвердили данные о 130 пленных израильтян.