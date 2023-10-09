Что Ванга напророчила в 2024 году

Известная болгарская прорицательница Ванга скончалась почти три десятилетия назад, однако исследователи до сих пор пытаются расшифровать ее пророчества, которые, кстати, часто сбываются. Недавно местная газета Стандарт опубликовала ее предсказания на наступающий 2024 год.

- Весьма вероятно, что в 2024 году произойдет глобальный конфликт, и его результат станет ключевым событием в мировой истории. По словам Ванги, не исключено, что это событие приведет к сокращению населения Земли, — говорится в статье.

Ванга также предупредила о предстоящем землетрясении в районе Тихого океана, которое станет самым мощным за всю историю и унесет жизни множества людей. Предсказала захват мира могучим драконом и, возможно, объединение трех гигантов - России, Индии и Китая. Кроме того, предсказательница упоминает красные деньги с числами 100 и 5, однако их смысл пока остается загадкой.