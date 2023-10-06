Любовь Успенская заявила, что Киркоров делал ей предложение за две недели до Пугачевой

Популярная певица Любовь Успенская в выпуске YouTube-шоу "Алёна, блин!" рассказала о том, как в 1994 году ей было предложено выйти замуж за известного артиста Филиппа Киркорова. Однако, получив отказ, Киркоров через неделю связал узами брака с Аллой Пугачёвой, что удивило Успенскую. В то время певица была в браке и воспитывала своего ребёнка.

- Речь идёт о человеке, который всегда играет роль и добровольно вводит в заблуждение. Он является фальшивкой... Я просто посмеялась над его намерениями. И тут же расписался с Аллой Пугачёвой. Однако я не буду раскрывать все грязные тайны нашего шоу-бизнеса, - заявила 69-летняя звезда шансона.

Любовь Успенская подчёркивает, что примирение с Филиппом Киркоровым никогда не станет возможным, потому что тот постоянно перегибает палку и вообще - личность скандальная.