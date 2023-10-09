Россияне ответили на вопрос, как быть счастливым

Согласно проведенному исследованию компании "Росгосстрах", большинство россиян утверждают, что главная причина для их счастья заключается в возможности засыпать и просыпаться рядом с любимым человеком. Именно такой формат счастья был назван 21,5% респондентов.

Остальные участники опроса ощущают счастье по таким причинам, как семейное благополучие (19,6%), нахождение настоящей любви (11%), собирать чемодан перед путешествием (9,2%), выигрыш в лотерею (8,7%), неожиданный подарок (8,3%), обняться (7,5%), сделать подарок близкому человеку (7%) и поездка в другой город (4,1%).

Для проведения исследования использовался специальный бот счастья, с которым респонденты делились своими ценностями, радостью и способами поднять настроение, даже в трудные времена.