Экс-участник группы Король и шут спел со Смешариками. Видео

Солист группы КняZz Андрей Князев принял участие в саундтреке к сборнику короткометражных серий "Смешарики снимают кино". Композиция авторства Сергея Васильева выдержана в ирландских и кельтских фолк мотивах с рок-н-рольной окраской.

- Композиция словно специально написана для Князя и органично воссоздает атмосферу готической сказки, в которой зрители вместе со Смешариками встречают настоящих колдунов, троллей и гоблинов - сказано в пресс-релизе.