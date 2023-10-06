В Турции нашли древнеримскую косметику

Археологи обнаружили окаменелости древней косметики и украшений, которым уже более двух тысяч лет. Обнаружили находку в анатолийской части Турции, где проводились раскопки недалеко от Храма Зевса, на месте, где ранее был рынок.

Среди раскопок было обнаружено десять разных оттенков пигментов для макияжа, в основном красных и розовых. Кроме того, были найдены флаконы для духов и другие предметы, относящиеся к древней косметике.

Ученые рассказали, что в греко-римскую эпоху косметические средства, включая тени для век и румяна, часто хранили внутри раковин устриц. На месте раскопок было обнаружено множество таких раковин, что свидетельствует о том, что косметика использовалась в значительных количествах.