Погиб мастер спорта РФ по парашютному спорту. Видео

Мастер спорта по парашютному спорту Дмитрий Беляев во время финала Кубка России, который проводился в Гудермесе, погиб.

Спортсмен 1978 года рождения выполнял прыжок в дисциплине - купольное пилотирование.

Дмитрию не рассчитал высоту и на высокой скорости сильно ударился о воду. Спасателям удалось достать парашютиста из воды, но, к сожалению, спасти его не удалось.

На счету Беляева более 3700 прыжков с парашютом.