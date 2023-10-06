Во Владивостоке восьмилетний школьник поджег гараж на территории военкомата

Согласно информации, опубликованной в telegram-канале, восьмилетний мальчик решил по хулиганить и поджег гараж, находящийся на территории улицы Черемуховой, примыкающей к военному комиссариату.

После происшествия, полиция задержала юного преступника в месте происшествия, а гараж получил некоторые повреждения. По счастью, никто не пострадал. Однако, мать мальчика стала объектом административного дела за неисполнение своих родительских обязанностей.