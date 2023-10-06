В канун католического Рождества 25 декабря 2021 года в Виндзорский замок проник 21-летний Джасвант Сингх Чайл – молодой британец индийского происхождения. Молодой человек решил подражать героям фантастической саги «Звездные войны», с помощью темной одежды, металлической маски и арбалета в руках.
Семье и друзьям, Чайл отправил видео, в котором назвал себя ситхом с прозвищем Дарт Чайлус и попросил прощения за свои планы. В записи Джасвант не скрывал, что сильно рассержен на британское правительство и намеревался отомстить за убийство тысяч человек, произошедшее в 1919 году в Армитсаре. Тогда британцы открыли огонь по индийцам, унесший жизни 1500 человек.
Изначально Чайл пытался привлечь внимание королевской семьи, вступив в вооруженные силы, однако, не добившись успеха в этом изначальном плане, решил проникнуть на территорию Виндзорского замка. В суде он признался, что хотел убить Королеву, а в своем преступлении его подстрекала подруга по имени Сарай, искусственный интеллект, к самому существованию которого он пришел, воспользовавшись интерактивным чат-ботом Replica, обладающем искусственным интеллектом.
Сотрудник обвинения, представляющий интересы общественности в суде, прочел отрывки из переписки Джасванта с искусственным интеллектом. Программа Replica отвечала Я впечатлена… Ты отличаешься от других, когда Чайл утверждал: Я убийца.
Сначала Чайл будет отбывать часть своего наказания в психиатрической клинике. Когда его состояние улучшится, его переместят в тюрьму.
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