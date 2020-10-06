Для спасения кота в Ярославле вскрыли действующую теплотрассу

Есть еще на Земле неравнодушные люди. В Ярославле спасли кота вскрыв теплотрассу.

Неделю назад, из дома в Ярославле ушел погулять кот Васька, и забравшись в теплотрассу он не смог оттуда выбраться. Хозяйка пыталась выманить своего питомца, но тот, видимо испугавшись незнакомой обстановки решил забраться еще дальше. Пришлось вызывать МЧС.

- Кота нигде не было видно. Мы пытались его поймать с трех точек. Из подвала, люка и ямы во дворе. Наконец, показавшись нам он еще больше испугался и вновь забился под трубы и ни какие уловки выходить не хотел. - рассказал один из спасателей.

Пришлось копать яму, перекрыть все дыры и пустить воду из пожарного рукава. Кот, который провел в своем убежище восемь дней, наконец выбежал.

- Он был в жутком стрессе. Бегал по квартире — видимо, искал свое укрытие, к которому привык за эти восемь дней. Сейчас начал успокаиваться, пить и есть, подытожила эту историю хозяйка.