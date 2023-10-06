Лас-Вегас начал готовиться к Хэллоуину. Видео

Осталось несколько недель до праздника Хэллоуин и площадку Sphere, расположенной в казино отеле Venetian Resort в Лас-Вегасе превратили в огромную тыкву.

Площадка Сфера - пространство отдыха и развлечений, с самыми современными технологиями и световыми чудесами. Гигантский светодиодный экран впечатляющего размера - более 250 футов, с разрешением 16К. Звуковое оборудование с 16000 динамиками и вместимостью в 17500 мест.

Не так давно тут прошло феерическое шоу, концерт группы U2.