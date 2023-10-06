Каждая седьмая сигарета в России поддельная

За последнее десятилетие нелегальная торговля табачными изделиями в России значительно возросла с 1% до 13,3%.

Это сильно ударило по федеральному бюджету, который в прошлом году потерял 100 млрд рублей из-за этой проблемы.

Но даже сами производители сигарет подтверждают данную информацию, а не только чиновники. Они сообщают, что усилиями правительства было прикрыто половина нелегальных фабрик, однако не удалось полностью справиться с контрафактом.

Нелегальная торговля табачными изделиями в последние десять лет значительно возросла. Доля продаж нелегальных сигарет по всей России теперь составляет 13,3%, что является серьезным ростом по сравнению с отметкой в 1% десять лет назад. Впечатляют и потери для государственного бюджета, только за прошлый год они составили не менее 100 млрд рублей. Число этой цифры грандиозно, особенно в свете текущих экономических реалий и ограниченного бюджета.

Государство не остается в стороне и предпринимает законодательные меры для защиты национального рынка табачных изделий. Уже с весны 2023 года акцизы на сигареты повысились на 2%, достигнув отметки в 2,6 тыс. рублей за тысячу штук. Таким образом, минимальная стоимость пачки приобрела отметку не менее 119 целковых.

Чиновники считают, что такие меры позволят более легко обнаружить серую продукцию, так как все, что будет стоить меньше минимальной цены, будет автоматически признано контрафактом. Подобные меры уже начали приносить пользу, так как в период с 2010 по 2020 год доходы от налогообложения табачных изделий выросли в 9 раз. Сейчас сигаретные пошлины имеют значительную долю в общей структуре акцизных платежей, что в денежном эквиваленте приносит государству около 600 млрд рублей ежегодно.