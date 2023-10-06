В Российских тюрмах количество заключенных в два раза меньше, чем 10 лет назад

Количество граждан Российской Федерации, отбывающих тюремное заключение в исправительных учреждениях, за последние десять лет уменьшилось в 2,5 раза. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов во время заседания комитета Совета Федерации, посвященного конституционному законодательству и государственному строительству.
По словам Вуколова, в настоящее время в исправительных колониях насчитывается примерно 266 тысяч человек, в то время как десять лет назад их число составляло около 700 тысяч.
Он также отметил, что за последние три года была успешно внедрена система исправительных центров, где осужденные занимаются принудительным трудом, при этом не лишаясь свободы. Заключенные в этих центрах носят гражданскую одежду и имеют возможность передвигаться на собственных автомобилях. На данный момент в таких центрах находится около 30 тысяч человек, а общее число россиян, прошедших через эти учреждения, достигло 50 тысяч.
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