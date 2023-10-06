Ядерной войны не будет. Шаман сказал

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оо во время вчерашнего визита в столицу заверил, что ядерной войны не будет. Цитаты из встречи:

- Ядерной войны народов разных стран не будет, сказал глава кызылской ассоциации шаманов Адыг-Ээрен.

- Если кто-то захочет применить ядерное оружие, тогда российское ядерное оружие накроет весь мир. Поэтому они боятся и теперь нужны переговоры и мирный договор, продолжил Кара-оол.

- Нужно будет опомниться западным людям и понять, что нельзя победить Россию. Мирный договор может остановить войну. Почему это затянулось? Потому что верхушка Украины продолжает войну насильственно, просит деньги и вооружение у других стран. Если поймет украинский народ, что Зеленский – враг украинского народа, если будет выбор в будущем году его сместить, и придет новый человек – все прекратится. Лучше дружба, договор, лучше понимать друг друга России и Украине, потому что народ мира ждет. Всегда нужен мир и дружба, а украинский народ и российский народ – они же родственные народы. Поэтому надо поскорее заканчивать войну, надо искать выход.