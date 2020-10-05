Россияне выразили свое мнение, какой должна быть зарплата у учителей

В день Учителя, россияне высказались о том, какой должна быть достойная зарплата у работников образования.
Согласно результатам исследования Superjob, хорошая заработная плата учителя в среднем по стране должна составлять 95 тысяч рублей. Однако в Москве и Санкт-Петербурге суммы, конечно выше - 125 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.
Из опроса выяснилось, что 28% опрошенных считают, что учителям должны платить от 50 до 80 тысяч рублей в месяц, в то время как 23% россиян считают достойным заработком для учителей сумму от 80 до 100 тысяч рублей. 17% опрошенных считают, что заработок учителей должен составлять от 100 до 150 тысяч рублей. При этом эти данные основываются на работе в рамках одной ставки, без учета переработок и дополнительных задач.
Мужчины оценивают достойную зарплату для учителей выше, чем женщины: 100 тысяч рублей по сравнению с 90 тысячами соответственно. Россияне в возрасте до 35 лет считают достойным заработком для учителей сумму в 90 тысяч рублей, в то время как те, кто старше, считают достойным уровень зарплаты в 100 тысяч рублей.
Согласно данным Росстата за первое полугодие текущего года, средний заработок школьного учителя в России составил 63,6 тысячи рублей. Высокие зарплаты на данный момент наблюдаются у преподавателей на Чукотке, они достигают 161 тысячу рублей, в то время как самый низкий показатель зарплаты учителей отмечается в Карачаево-Черкесии и составляет 21,5 тысячи рублей.
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