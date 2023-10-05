В самолете пассажир набросился на соседа с вилкой

В ходе перелета из Бангкока в Москву, пассажир по имени Алексей Фурсов, проживающий в Хабаровске решил отдохнуть и пообедать. Перед ним находился пассажир, который несильно шатал свое кресло, мешая Алексею обедать. Это вызвало большое раздражение у хабаровчанина, который в ярости ударил своим столовым прибором пассажира в спину, плечо и грудь, оставив на его теле несколько ссадин. Свидетели данного инцидента, ссылаясь на очевидцев, сообщили, что Фурсов не напал на пассажира спонтанно. В предварительных действиях он надел перчатки и разогнул зубцы своей железной вилки в разные стороны.

Согласно информации, Алексей Фурсов находился в психически неустойчивом состоянии и не отреагировал на предупреждения со стороны членов экипажа. Под руководством капитана самолета бортпроводники и другие пассажиры смогли связать его пластиковыми наручниками и нейлоновым ремнем.

На протяжении оставшейся части полета Фурсов был перенесен в заднюю часть салона, где находился капитан. После приземления в аэропорту Шереметьево, мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.