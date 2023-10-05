Число жителей России с ожирением выросло на 36%

За последние 14 лет доля россиян страдающих ожирением составила 36 процентов.

Пандемия коронавируса, в том числе оказала значительное влияние на рост избыточной массы тела у населения, в результате чего была сокращена часть профилактических мероприятий.

Выступая на международном конгрессе Ожирение и метаболические нарушения, Министр здравоохранения Российской Федерации Мурашко описал ожирение как неинфекционную пандемию XXI века. Согласно его презентации, число людей, страдающих ожирением в стране, приближается к отметке в 3,5 миллиона.

В связи с постепенным ростом числа людей с избыточной массой тела и ожирением, Российская Федерация может потерять до 4% своего ВВП к 2025 году.