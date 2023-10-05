За последние пять лет количество россиян, которые не смотрят телевидение выросло в три раза

Доля российского населения, не прибегающего к просмотру телевидения, увеличилась примерно в три раза с 2018 года.

По словам Валерия Федорова, генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), процент таких людей вырос с 13% до 31% за последние пять лет. Большая часть отказавшихся от телевидения интернет пользователей все же знакома с телевизионным контентом и героями. Однако всего 2% россиян не пользуются ни телевидением, ни интернетом.

В конце сентября ежедневная интернет аудитория в стране увеличилась до почти 100 миллионов человек, что связано с доступностью интернета, стоимость которого в России является одной из самых низких в мире. Россия также занимает первое место в Европе по количеству интернет пользователей.