Актер Кевин Спейси госпитализирован в Узбекистане

В рамках 15-го Ташкентского международного кинофестиваля, Кевин Спейси приехал в Узбекистан, чтобы принять участие в различных мероприятиях. Перед своим приездом в Ташкент, актер решил посетить музей Афрасиаб в Самарканде. Однако, во время своей поездки, Спейси почувствовал онемение в левой руке. Актер обратился в клинико-диагностический центр, где провели ряд необходимых тестов и магнитно-резонансную томографию. Врачи подозревали у Кевина инфаркт, однако все обследование показало, что нет никаких угроз для здоровья Спейси.

Актер смог вернуться в Ташкент в тот же день, чтобы принять участие в закрытии кинофестиваля. Он отметил, что чувствует себя нормально, но инцидент заставил его задуматься о своем здоровье.

Ранее, в июле, Лондонский суд присяжных оправдал Кевина Спейси от обвинений в сексуальном насилии в отношении четырех мужчин. В результате проведенного судебного процесса, актера оправдали по всем девяти обвинительным пунктам.