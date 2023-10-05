Собаку Байдена выставили из Белого дома

Первую собаку Америки, Коммандера увезли из Белого дома.

После того как стало известно, что число пострадавших от агрессии собаки Джо Байдена превышает официальное заявление Секретной службы о 12 случаях, питомец был удален из Белого дома.

Это уже второй раз, когда Байденам приходится изгнать одну из своих любимых немецких овчарок из-за агрессивного поведения. По информации, представленной Daily Mail, Коммандер, двухлетняя немецкая овчарка, нашла своих жертв в сотрудниках Белого дома и работниках резиденции президента. По крайней мере, одному человеку пришлось обратиться за медицинской помощью.

В среду CNN сообщило со ссылкой на два источника, что количество случаев укусов значительно превышает официальные данные.