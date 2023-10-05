Массовые сбои произошли в работе техники Xiaomi

Пользователи техники Xiaomi в России и Белоруссии жалуются на сбои в работе устройств.

Клиентам компании стало недоступно приложение для управления умным домом и бытовыми приборами с вечера 4 октября. В социальной сети ВКонтакте пользователи активно обсуждают проблему, отмечая отказ роботов-пылесосов, дверных звонков, чайников и камер видеонаблюдения.

СМИ сообщают, что сбои в серверах компании стали источником неполадки. Информация о проблемах поступает из разных регионов, включая Москву, Петербург, Ростовскую и Воронежскую области. Неполадки также наблюдаются в Свердловской области, Челябинске, а также в белорусских городах Минске и Гомеле.

В мае 2022 года источники докладывали о том, что Xiaomi и несколько других китайских компаний постепенно покидают российский рынок. Причины ухода не были официально объявлены самой Xiaomi, однако аналитики полагают, что компания опасается антироссийских санкций.