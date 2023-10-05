Российские онлайн кинотеатры закупят бразильские сериалы

Российские онлайн кинотеатры ведут переговоры с правообладателям на момент закупки старых бразильских и мексиканский мыльных опер. Если все случится, то в ближайшее время интернет платформы заполонят сериалы Дикая Роза, Богатые тоже плачут...
Страны Латинской Америки проявляют интерес к выходу на российский рынок, однако они опасаются возможных санкций со стороны США. В связи с этим все сделки будут осуществляться конфиденциально, чтобы избежать неудобств в будущем. Источник подчеркнул важность сохранения конфиденциальности сделок.
Генеральный директор Wink, Антон Володькин, рассказал, что сейчас российские зрители проявляют все больший интерес к контенту из Латинской Америки. Он отметил, что новая версия знаменитого сериала «Богатые тоже плачут» стала основной причиной увеличения этих интересов. Римейк представляет собой компактную версию оригинала, состоящую всего из 60 серий.
Согласно статистике онлайн кинотеатра START, отечественные фильмы пользуются наибольшим спросом среди российских зрителей на сегодняшний день. Однако, как сообщал РБК, зарубежное кино пока остается лидером в кинопрокате.
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