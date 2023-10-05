Маргарита Симоньян написала иск о клевете

Главный редактор Russia Today (RT) Маргарита Симоньян опубликовала заявление в своем телеграм-канале, в котором она обвинила помощника депутата Евгения Ступина (признан Минюстом РФ иностранным агентом), Николая Королева, в клевете.

Это произошло после того, как Королев подал заявление против Симоньян, утверждая, что она предложила нанести ядерный удар по России. Симоньян категорически отрицает такие обвинения, называя их «ересью» и указывая на то, что они наносят ущерб ее репутации.

В своем заявлении Маргарита Симоньян также отметила, что такие ложные обвинения могут привести к лишению свободы на срок до двух лет. Она подчеркнула, что не будет терпеть клеветы и призвала других клеветников быть готовыми к последствиям своих действий.

В одном из выпусков своего шоу Ч.Т.Д., Маргарита Симоньян высказала свою мысль о возможности войны между Россией и США. Она предложила альтернативный вариант, который был ей подсказан инженером радиоэлектроником - взорвать термоядерную бомбу над Сибирью, чтобы вывести из строя радиоэлектронную технику во всем мире.

Николай Королев, помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина, назвал слова Симоньян дикими, несуразными и нарушающими законодательство России. Он заявил, что обратился в Следственный комитет и Министерство внутренних дел с требованием проанализировать высказывания Маргариты Симоньян и привлечь ее к административной или уголовной ответственности.