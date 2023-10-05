В Британии на спектакле случился скандал

Недавно, во время спектакля "Отверженные" в театре Сондхейм, произошел неожиданный инцидент. Группа экологических активистов, принадлежащих организации "Прекратите добычу нефти", решила использовать эту площадку для привлечения внимания к серьезной проблеме – выбросу углеводородов в окружающую среду при добыче нефти.

Активисты ворвались на сцену, держа в руках оранжевый флаг своей группы, и начали выступать перед зрителями. Однако, такое неожиданное вмешательство вызвало недовольство у многих присутствующих, и они начали освистывать активистов, требуя, чтобы они покинули сцену.

Один из зрителей, явно раздраженный происходящим, не смог сдержаться и крикнул: - Сойдите с этой сцены, вы глупые люди! Как вы смеете таким образом нарушать наше представление? Другой посетитель театра, возмущенный акцией, решил отобрать у активистов один из их флагов. Однако, несмотря на негативную реакцию зрителей, активисты утверждали, что их целью было привлечение внимания общественности к проблемам, связанным с добычей нефти и выбросом углеводородов.

Билеты на этот спектакль стоили до 200 фунтов стерлингов.