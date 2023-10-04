В Турции найдена непристойная статуя

На одной из археологических раскопок недалеко от мезолитического храма в Турции была обнаружена удивительная статуя, высотой 2,3 м, изображающая мужчину, держащего свой пенис обеими руками. Статуя была обнаружена в месте, известном как Карахан Тепе, которое появилось на Земле за 6000 лет до Стоунхенджа.
По стилю она похожа на другую известную скульптуру, найденную в Урфе, Турция, возрастом примерно 10 300 лет. Однако, поскольку Карахан-Тепе датируется примерно 9400 годом до нашей эры, считается, что новое открытие стало самой древней статуей человека данного типа, найденной на Земле.
Скульптура была найдена прикрепленной к земле на скамье в Карахан-Тепе, которое считается одним из самых важных поселений неолитического периода. Ее характерные черты - реалистическое выражение лица, сильный, широкий v-образный вырез и четко вырезанные ребра.
Статуя, имеющая около 11 400 лет, также обладает изображением рук, спускающихся по бокам, которые держат пенис.
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