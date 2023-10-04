Российский автомобиль Москвич стоит дороже своего китайского оригинала

Российская версия китайского седана Sehol A5 Plus, с широкой рекламной кампанией, призванной привлечь покупателей как "Москвич 6", оказался вдвое дороже оригинала.

Стоимость автомобиля в российских автосалонах начинается от 2,4 миллиона рублей и может достигать цифры в 3,1 миллиона. В то же время, его оригинал, Sehol A5 Plus, доступен для приобретения в Китае по цене от 98,9 до 134,8 тысячи юаней, что составляет примерно 1,36–1,87 миллиона рублей. Autonews рассказывает о таком неразумном расхождении в стоимости этих автомобилей.