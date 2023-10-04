Несмотря на уход Голливуда из России, три фильма стали кассовыми в 2023 году

Несмотря на уход голливудских студий и их продукции из России, три иностранные картины вошли в топ-10 самых успешных фильмов в России за первые девять месяцев 2023 года.

На четвёртой строчке оказался фильм "Джон Уик-4", который заработал в России 873,8 миллиона рублей. Французский анимационный фильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" занял пятое место, собрав почти 800 миллионов рублей. Британская лента "Операция „Фортуна“: Искусство побеждать" с кассовыми сборами в размере 684,8 миллиона рублей, расположилась на шестом месте.

Первые две строчки в списке принадлежат отечественным фильмам – "Чебурашка" (6,7 миллиарда рублей) и "Вызов" (2,1 миллиарда). Замыкает тройку шестиминутный фильм под названием "Три добрых дела", который часто показывают до начала сеансов в виде теневого проката голливудских блокбастеров.