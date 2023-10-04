Костюм героя ДиКаприо Джека Доусона продадут вместе с другими культовыми кино предметами

На предстоящем лондонском аукционе Prop Store будут представлены многие знаковые кино предметы.
Например, костюм Джека Доусона, в котором героя "Титаника" сыграл Леонардо Ди Каприо, оценивается в 100-200 тысяч фунтов стерлингов.
На предметах этого костюма осталась дата съемок - август 1996 года и указано имя актера.
Помимо костюма ДиКаприо, на нем продадут голову дроида C-3PO из фильма «Звездные войны: Новая надежда» (1977), ее оценивают в 0,5–1 миллион фунтов стерлингов. Щит Капитана Америка, который использовали в фильме "Первый мститель", а также знаменитый сценарий Стенли Кубрика "Сияние". Последний оценивается в 30-60 тысяч.
Аукцион пройдет с 9 по 12 ноября 2023 года.
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