Юха Перттула, финский турист, рассказал газете Iltalehti о своем впечатлении от посещения Санкт-Петербурга после введения антироссийских санкций. Он убедился, что ограничения не отразились негативно на жизни города. При въезде в страну пограничники подошли к нему дружелюбно, и он почувствовал себя желанным гостем.

Перттула отметил, что город выглядит так же, как и раньше. Ему приходилось много раз бывать в России и долго жить в Петербурге, поэтому у него была возможность сравнить. Он подчеркнул, что санкции стимулировали российские предприятия к производству товаров внутри страны, которые раньше импортировались.

Турист особо обратил внимание на заводы, которые работают на полную мощность, и магазины, где полно различных местных товаров. Заметными были также изменения в отношении западных брендов, которые начали "русифицироваться". Он также отметил наличие китайских и американских автомобилей на дорогах. По мнению Перттулы, заправить машину в России гораздо дешевле, чем в Финляндии.