Сериал Реальные пацаны ставит точку 23 октября

Прощальный сезон выйдет на ТНТ 23 октября.

Этот сезон ставит точку в знаменательной истории "Реальных пацанов", завершая ее с ошеломляющей эпической силой. Нас ожидает возвращение любимых персонажей и завершение главных сюжетных линий, которые захватывали нас на протяжении 274 эпизодов.

Новое действие разворачивается в маленькой деревне Наумовке, в родовом поместье, полученному Коляном в наследство от его бабушки. Вместе с ним туда переезжают Лера и ее дети, верные друзья Вован и Шакал, а также мама Армена.

Автором сценария завершающей серии выступает сам генеральный продюсер проекта - Антон Зайцев.

Последний сезон "Реальных пацанов" обещает быть самым запоминающимся и эмоциональным из всех, что мы видели до сих пор.