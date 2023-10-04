104-летняя женщина совершила прыжок с парашютом. Видео

104-летняя Дороти Хоффнер из Чикаго решила совершить прыжок с парашютом с высоты 4,1 тысячи метров. Это невероятное достижение поможет включить ее в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает издание The Guardian.
Жизнерадостная и энергичная старушка в ходунках прибыла на аэропорт Чикаго, оставив их перед входом на борт самолета. Инструкторы помогли ей подняться на борт, где ее ожидал опытный парашютист Дерек Бакстер.
Перед прыжком Хоффнер была совершенно спокойна. И сама женщина сказала, что прыжок принес ей невероятное чувство свободы и счастья. - Возраст - это всего лишь число, сказала прессе Дороти.
Сейчас пенсионерка задумала очередной рекорд - полет на воздушном шаре.
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