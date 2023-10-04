В Венеции в аварии погиб 21 турист

В Венеции произошла трагическая автомобильная катастрофа, в результате которой автобус, перевозивший туристов в палаточный лагерь, сорвался с эстакады. По информации Reuters, в результате происшествия погибли 21 человек.
Инцидент произошел 3 октября в 19:45 по местному времени (20:45 мск) в районе Местре. После срыва с эстакады, автобус упал на линии электропередачи и загорелся. В это время в салоне находились 40 пассажиров, среди которых были граждане Германии, Франции и Хорватии.
По словам Ренато Борасо, члена городского совета Венеции, в результате аварии погибли 21 человек, среди которых было двое детей. Кроме того, еще 18 пассажиров получили травмы. Число погибших может увеличиться, так как четверо пострадавших состояние оценивается как критическое.
Правоохранительные органы предполагают, что причиной происшествия могло стать плохое самочувствие водителя, которому на момент инцидента было 40 лет. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств и причин аварии. В связи с этим происшествием в Венеции объявлен траур в память о погибших.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.