В Венеции в аварии погиб 21 турист

В Венеции произошла трагическая автомобильная катастрофа, в результате которой автобус, перевозивший туристов в палаточный лагерь, сорвался с эстакады. По информации Reuters, в результате происшествия погибли 21 человек.

Инцидент произошел 3 октября в 19:45 по местному времени (20:45 мск) в районе Местре. После срыва с эстакады, автобус упал на линии электропередачи и загорелся. В это время в салоне находились 40 пассажиров, среди которых были граждане Германии, Франции и Хорватии.

По словам Ренато Борасо, члена городского совета Венеции, в результате аварии погибли 21 человек, среди которых было двое детей. Кроме того, еще 18 пассажиров получили травмы. Число погибших может увеличиться, так как четверо пострадавших состояние оценивается как критическое.

Правоохранительные органы предполагают, что причиной происшествия могло стать плохое самочувствие водителя, которому на момент инцидента было 40 лет. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств и причин аварии. В связи с этим происшествием в Венеции объявлен траур в память о погибших.