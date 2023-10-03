Зарубежные фирмы, решившие уйти из России, должны будут заплатить добровольный взнос в бюджет

Согласно информации, полученной от пресс-службы Минфина, иностранные компании, которые приняли решение покинуть Россию, теперь должны будут внести добровольный взнос в бюджет в размере 15% от общей рыночной стоимости своих активов, вместо текущих 10%. Этот взнос будет рассчитываться на основе полной рыночной стоимости активов компании. Для того чтобы покинуть российский рынок, иностранной компании необходимо получить разрешение от специальной комиссии Минфина.

Далее компания ожидает заключение сделки по продаже своих активов. С полученных средств компания обязана выплатить взнос не менее 10% от рыночной стоимости активов. Этот размер выплаты устанавливается для сделок со скидками, превышающими 90%. В случае если скидка составляет менее 90%, размер выплаты снижается до не менее 5% от рыночной стоимости активов.